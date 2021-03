Serie B, oggi continua la 30a giornata. Il programma (Di sabato 20 marzo 2021) Il pareggio a reti bianche tra Ascoli e Cremonese nella sfida salvezza ha aperto la 30a giornata di Serie B. oggi si va avanti, ecco il programma: VENERDI’ 19 MARZOAscoli-Cremonese 0-0 SABATO 20 MARZOORE 14:00 Empoli-Entella Frosinone-Lecce Reggiana-Cosenza Vicenza-PescaraORE 16:00 Monza-VeneziaORE 18:00 SPAL-Cittadella DOMENICA 21 MARZOORE 15:00 Reggina-ChievoVeronaORE 21:00 Salernitana-Brescia RINVIATA Pordenone-Pisa Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Il pareggio a reti bianche tra Ascoli e Cremonese nella sfida salvezza ha aperto la 30adiB.si va avanti, ecco il: VENERDI’ 19 MARZOAscoli-Cremonese 0-0 SABATO 20 MARZOORE 14:00 Empoli-Entella Frosinone-Lecce Reggiana-Cosenza Vicenza-PescaraORE 16:00 Monza-VeneziaORE 18:00 SPAL-Cittadella DOMENICA 21 MARZOORE 15:00 Reggina-ChievoVeronaORE 21:00 Salernitana-Brescia RINVIATA Pordenone-Pisa Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

