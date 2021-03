Seconde case, le Regioni in cui si può andare e quelle vietate (Di venerdì 19 marzo 2021) I provvedimenti adottati dal governo Draghi per fronteggiare al pandemia e tenere a bada i contagi hanno inasprito alcune misure per le Regioni in zona rossa. Tra queste, per esempio, la chiusura di parrucchieri e barbieri lì dove il numero di casi supera una certa soglia. Non è cambiata, però, la regola sulle Seconde case. Dal 16 gennaio è infatti sempre possibile fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche se si trova in un’altra Regione o Provincia autonoma, sia in zona rossa che arancione. È sufficiente avere un contratto di proprietà o affitto antecedente il 15 gennaio 2021. Tuttavia, alcune Regioni hanno deciso di adottare misure più severe e hanno posto autonomamente delle limitazioni. In alcuni casi si tratta di Regioni che stanno riuscendo a tenere a bada la pandemia e ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 marzo 2021) I provvedimenti adottati dal governo Draghi per fronteggiare al pandemia e tenere a bada i contagi hanno inasprito alcune misure per lein zona rossa. Tra queste, per esempio, la chiusura di parrucchieri e barbieri lì dove il numero di casi supera una certa soglia. Non è cambiata, però, la regola sulle. Dal 16 gennaio è infatti sempre possibile fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche se si trova in un’altra Regione o Provincia autonoma, sia in zona rossa che arancione. È sufficiente avere un contratto di proprietà o affitto antecedente il 15 gennaio 2021. Tuttavia, alcunehanno deciso di adottare misure più severe e hanno posto autonomamente delle limitazioni. In alcuni casi si tratta diche stanno riuscendo a tenere a bada la pandemia e ...

stanzaselvaggia : In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di… - mante : È sempre confortante scoprire che il problema principale degli italiani, in ogni fase della pandemia, sembra essere… - insopportabile : Il governatore Solinas ha firmato l’ordinanza che vieta di arrivare in Sardegna da fuori regione nelle seconde case… - lorenzB59 : RT @gianca7871: Pare che sui social si sia scatenata la guerra ai sardi (con l’evergreen “pecorari”) da parte soprattutto dei fascioleghist… - Domenico1oo777 : RT @byoblu: Nuova ordinanza in #Sardegna: fino al 6 aprile, solo per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute i proprietari di… -