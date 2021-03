Scuola, misure più severe in caso di alunno positivo: in quarantena tutta la classe per 14 giorni e si valuterà lo stop per l’istituto (Di venerdì 19 marzo 2021) Non basta il vaccino ad alleggerire le regole nelle scuole. Anzi, in quest’ultime ore dall’istituto superiore di sanità e dalle aziende territoriali sanitarie stanno arrivando indicazioni ai dirigenti scolastici per attuare misure più severe che valgono anche per i vaccinati. La presenza delle varianti ha convinto gli scienziati a prendere dei provvedimenti ancora più stringenti per quando si tornerà in classe. Intanto il tema del distanziamento. Il documento dell’Iss del 13 marzo con le “indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in tema di varianti e vaccinazioni” spiega che “non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Non basta il vaccino ad alleggerire le regole nelle scuole. Anzi, in quest’ultime ore dalsuperiore di sanità e dalle aziende territoriali sanitarie stanno arrivando indicazioni ai dirigenti scolastici per attuarepiùche valgono anche per i vaccinati. La presenza delle varianti ha convinto gli scienziati a prendere dei provvedimenti ancora più stringenti per quando si tornerà in. Intanto il tema del distanziamento. Il documento dell’Iss del 13 marzo con le “indicazioni ad interim sulledi prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in tema di varianti e vaccinazioni” spiega che “non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; ...

Advertising

poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - FirenzePost : Dl sostegni: tutte le misure. Aiuti a imprese e lavoratori, blocco licenziamenti, scuola - ArjunaCecchetti : @AndreaRoventini @MaxRibaudo @FrancaNoziglia @sbonaccini I bambini non sono studenti universitari, non possono esse… - Lo_Zio_Frank : @janlucas1971 @Claudio12231800 @frankleggiero @Thelma02559007 In altri paesi,con buonsenso e misure più adeguate,co… - LaNeige___ : @andrew_mella Capisco la motivazione e la tenacia di voler sapere. Quello che ti posso dire io da un osservatorio i… -