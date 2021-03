Sambenedettese: stipendi non pagati da Ottobre, l’AIC in difesa dei calciatori (Di sabato 20 marzo 2021) l’AIC ha pubblicato una nota ufficiale in difesa dei giocatori della Sambenedettese i quali non ricevono gli stipendi da Ottobre l’AIC ha pubblicato una nota ufficiale in difesa dei giocatori della Sambenedettese i quali non ricevono gli stipendi da Ottobre ma soprattutto rischiano lo sfratto dagli hotel dove alloggiano a spese societarie se i pagamenti non saranno effettuati. stipendi – «Nonostante molteplici e vane rassicurazioni, avvenute a mezzo stampa, persiste il mancato pagamento degli stipendi, che si protrae ormai dal mese di Ottobre 2020; l’attuale situazione societaria si sta riverberando in maniera gravissima sulle nostre condizioni di vita e di lavoro e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021)ha pubblicato una nota ufficiale indei giocatori dellai quali non ricevono glidaha pubblicato una nota ufficiale indei giocatori dellai quali non ricevono glidama soprattutto rischiano lo sfratto dagli hotel dove alloggiano a spese societarie se i pagamenti non saranno effettuati.– «Nonostante molteplici e vane rassicurazioni, avvenute a mezzo stampa, persiste il mancato pagamento degli, che si protrae ormai dal mese di2020; l’attuale situazione societaria si sta riverberando in maniera gravissima sulle nostre condizioni di vita e di lavoro e ...

Advertising

Anthony46724367 : RT @NicoSchira: Ennesima pagina nera in LegaPro: la #Sambenedettese non paga gli stipendi da ottobre. Si cercano acquirenti. Intanto l'hote… - ildpaa : RT @Luca_Cilli: Non era difficile da immaginare, si sentiva puzza di bruciato da lontano un miglio. La Sambenedettese del presidente Serafi… - Luca_Cilli : Non era difficile da immaginare, si sentiva puzza di bruciato da lontano un miglio. La Sambenedettese del president… - AMinghetti : RT @NicoSchira: Ennesima pagina nera in LegaPro: la #Sambenedettese non paga gli stipendi da ottobre. Si cercano acquirenti. Intanto l'hote… - 13Andrea07 : RT @NicoSchira: Ennesima pagina nera in LegaPro: la #Sambenedettese non paga gli stipendi da ottobre. Si cercano acquirenti. Intanto l'hote… -