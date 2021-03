Roberto Carlos su Liverpool-Real: “Salah non si avvicinerà a Ramos” (Di venerdì 19 marzo 2021) Roberto Carlos, ex campione del Real Madrid ha commentato quello che sarà uno degli incroci più interessanti dei quarti di finale di Champions League, ovvero la sfida tra Liverpool e Real Madrid. Nel 2018 le due squadre si incontrarono in finale e si concluse con la vittoria della squadra di Zidane e la terribile notte di Karius. Uno degli episodi più discussi di quella finale di Champions fu però il contatto tra Sergio Ramos e Salah, che costrinse l'egiziano a lasciare il campo nelle battute iniziali del match. Roberto Carlos ha spiegato cosa accadrà nella prossima sfida: "Salah non si avvicinerà neanche a Sergio Ramos - riportano le dichiarazioni riprese da Mundo Deportivo - . Di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021), ex campione delMadrid ha commentato quello che sarà uno degli incroci più interessanti dei quarti di finale di Champions League, ovvero la sfida traMadrid. Nel 2018 le due squadre si incontrarono in finale e si concluse con la vittoria della squadra di Zidane e la terribile notte di Karius. Uno degli episodi più discussi di quella finale di Champions fu però il contatto tra Sergio, che costrinse l'egiziano a lasciare il campo nelle battute iniziali del match.ha spiegato cosa accadrà nella prossima sfida: "non sineanche a Sergio- riportano le dichiarazioni riprese da Mundo Deportivo - . Di ...

