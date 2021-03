Pierpaolo Pretelli sulla storia con Giulia Salemi ”Ci sono le basi per dar vita a qualcosa di importante”

(Di venerdì 19 marzo 2021) A pochi giorni dal termine del Grande Fratello Vip 5,è tornato al centro della scena raccontando in un’intervista come procede la sua relazione sentimentale con. Riguardo le voci che nei giorni scorsi avevano ipotizzato una convivenza tra i due gieffini; l’ex velino di Striscia la Notizia ha spiegato che per adesso lui epreferiscono vivere la propria relazione a distanza, per ere di bruciare le tappe. L’amore perdurante l’intervista ha rivelato, che grazie al prolungamento della quinta edizione GF Vip, ha avuto la possibilità di incontrare: se il reality show sarebbe finito a dicembre, avviare ...

La storia d'amore tra Giulia Salemi eprosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sul Grande Fratello Vip 5. I due non perdono occasione per ribadirsi il loro grande amore e, proprio in occasione ...Contro ogni previsione, è uscita invece al televoto contro l'ex velino di Striscia la Notizia,. Il suo è stato ugualmente un percorso molto seguito e al telespettatore non è ...Nella giornata di oggi si festeggia la giornata del papà e tanti vip hanno approfittato dell'occasione per fare gli auguri. Giulia Salemi ha fatto una L'influencer ha approfittato della festa del papà ...Supervivientes: il reality spagnolo, ha contattato un ex gieffino dell'edizione di quest'anno. Ecco la sua risposta ...