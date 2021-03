Murzi | il sindaco e super chirurgo dei bambini torna in prima linea contro il virus | Vado a fare i vaccini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Murzi sindaco

Il Tirreno

"La nostra posizione " afferma ilBruno" è in linea con quanto espresso anche dalle amministrazioni di Massa e Montignoso. La mitigazione dell'erosione costiera deve essere l'obiettivo ...Fine settimana di controlli anti covid anche a Forte dei Marmi. Circa 20 le sanzioni elevate dalla polizia municipale . L'amministrazione comunale alla guida delBruno, in ragione dei dati di diffusione del contagio, continua e rafforza l'attività di prevenzione e controllo in materia di misure di contenimento della diffusione del virusBruno Murzi, primo cittadino di Forte dei Marmi, si è messo al servizio della campagna vaccinale in Versilia e a Carrara ...Il Mokambo potrebbe riaprire i battenti nel 2022. L’amministrazione comunale ha infatti formalizzato una scelta che garantisce una svolta per quell’immobile sul lungomare da tempo in completo abbandon ...