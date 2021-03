Muller: “Col PSG serviranno due prestazioni di altissimo livello” (Di venerdì 19 marzo 2021) Thomas Muller ha commentato il sorteggio odierno di Champions League, che ha opposto al suo Bayern Monaco il PSG, in quella che sarà una sorta di rivincita della finale della passata edizione: “Siamo ovviamente contenti di rivivere quella partita e non vediamo l’ora che arrivi il momento. Dovremo portare la nostra intensità in campo. Dai quarti di finale in poi servono prestazioni di livello altissimo, in gara ci sono solo le migliori squadre” Foto: sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Thomasha commentato il sorteggio odierno di Champions League, che ha opposto al suo Bayern Monaco il PSG, in quella che sarà una sorta di rivincita della finale della passata edizione: “Siamo ovviamente contenti di rivivere quella partita e non vediamo l’ora che arrivi il momento. Dovremo portare la nostra intensità in campo. Dai quarti di finale in poi servonodi, in gara ci sono solo le migliori squadre” Foto: sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

