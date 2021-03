MISE, incontro Giorgetti-Le Maire: visione comune su autonomia strategica dell’Europa (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Italia e Francia hanno “una visione comune sul fatto che la pandemia ha fatto ben capire la necessità di un’autonomia strategica dell’Europa“. È quanto ha sostenuto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell’incontro con il ministro francese dell’economica, delle finanze e del rilancio Bruno Le Maire. Al centro del bilaterale al MISE c’è stata la cooperazione industriale tra i due Paesi, la strategia industriale europea, la cooperazione trilaterale Italia, Francia, Germania, e le priorità della Presidenza italiana del G20. Tra i temi discussi, ha spiegato Giorgetti, “anche l’opportunità dell’industria europea indipendente sia su biotecnologia che biomedicali“. Guardando ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Italia e Francia hanno “unasul fatto che la pandemia ha fatto ben capire la necessità di un’“. È quanto ha sostenuto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo, al termine dell’con il ministro francese dell’economica, delle finanze e del rilancio Bruno Le. Al centro del bilaterale alc’è stata la cooperazione industriale tra i due Paesi, la strategia industriale europea, la cooperazione trilaterale Italia, Francia, Germania, e le priorità della Presidenza italiana del G20. Tra i temi discussi, ha spiegato, “anche l’opportunità dell’industria europea indipendente sia su biotecnologia che biomedicali“. Guardando ...

