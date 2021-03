Marvel's Avengers permetterà di avere più eroi uguali in una partita ma solo in certe condizioni (Di venerdì 19 marzo 2021) Marvel's Avengers implementerà una nuova opzione che i fan hanno chiesto da tempo: durante Square Enix Presents andato in onda ieri, Crystal Dynamics ha svelato non solo l'espansione dedicata a Black Panther, ma ha anche mostrato la roadmap del gioco per quest'anno. Uno degli eventi ha attirato l'attenzione dei fan in particolare: chiamato Anomalia Tachionica, l'evento che arriverà questa primavera, consente ai giocatori di utilizzare multipli dello stesso eroe in una partita. avere più di uno stesso eroe in una squadra è stata un'opzione chiesta da tanto tempo dai giocatori, fin da prima che il gioco uscisse. L'unico problema è che potrete farlo solo durante l'evento Temporal Assault. "Sin dal lancio, i giocatori ci hanno chiesto se è possibile che lo stesso eroe sia presente più ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021)'simplementerà una nuova opzione che i fan hanno chiesto da tempo: durante Square Enix Presents andato in onda ieri, Crystal Dynamics ha svelato nonl'espansione dedicata a Black Panther, ma ha anche mostrato la roadmap del gioco per quest'anno. Uno degli eventi ha attirato l'attenzione dei fan in particolare: chiamato Anomalia Tachionica, l'evento che arriverà questa primavera, consente ai giocatori di utilizzare multipli dello stesso eroe in unapiù di uno stesso eroe in una squadra è stata un'opzione chiesta da tanto tempo dai giocatori, fin da prima che il gioco uscisse. L'unico problema è che potrete farlodurante l'evento Temporal Assault. "Sin dal lancio, i giocatori ci hanno chiesto se è possibile che lo stesso eroe sia presente più ...

