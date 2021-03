Mangiano una tartaruga: 19 morti, di cui 9 bambini (Di venerdì 19 marzo 2021) Le vittime sono morte dopo aver assaggiato la carne dell’animale marino. Il bilancio dei ricoveri sale a 34 pazienti. Nineteen people, nine of them children, have died from food poisoning in Madagascar after eating a turtle, sources said Thursday. Details : https://t.co/97PKM8wwmB#VisionUpdates pic.twitter.com/KjIZiPPm9o — The New Vision (@newvisionwire) March 19, 2021 Un dramma ha colpito L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021) Le vittime sono morte dopo aver assaggiato la carne dell’animale marino. Il bilancio dei ricoveri sale a 34 pazienti. Nineteen people, nine of them children, have died from food poisoning in Madagascar after eating a turtle, sources said Thursday. Details : https://t.co/97PKM8wwmB#VisionUpdates pic.twitter.com/KjIZiPPm9o — The New Vision (@newvisionwire) March 19, 2021 Un dramma ha colpito L'articolo proviene da YesLife.it.

