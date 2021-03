Lo stretto di Gibilterra visto dallo spazio (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ultima immagine delle sonde Sentinel dell’Esa ci racconta il luogo dove il punto più a sud della Spagna e quello più a nord dell’Africa sembrano quasi toccarsi: lo stretto di Gibilterra. Passaggio obbligato di tutte le navi che passano dal mar Mediterraneo all’oceano Atlantico, alcune delle quali visibili dallo spazio, lo stretto appare come una distesa scurissima, le acque appunto, incastonata in territori di un bel rosso brillante: un colore falsato, dovuto alla particolare banda utilizzata dai satelliti utile a rivelare la copertura delle specie vegetali. In particolare, laddove il rosso si fa più intenso, dobbiamo immaginare la vegetazione più fitta. Scopri le città e le altre curiosità sulla geografia di questo luogo così affascinante nel video qui sopra, pubblicato dall’Agenzia spaziale ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ultima immagine delle sonde Sentinel dell’Esa ci racconta il luogo dove il punto più a sud della Spagna e quello più a nord dell’Africa sembrano quasi toccarsi: lodi. Passaggio obbligato di tutte le navi che passano dal mar Mediterraneo all’oceano Atlantico, alcune delle quali visibili, loappare come una distesa scurissima, le acque appunto, incastonata in territori di un bel rosso brillante: un colore falsato, dovuto alla particolare banda utilizzata dai satelliti utile a rivelare la copertura delle specie vegetali. In particolare, laddove il rosso si fa più intenso, dobbiamo immaginare la vegetazione più fitta. Scopri le città e le altre curiosità sulla geografia di questo luogo così affascinante nel video qui sopra, pubblicato dall’Agenzia spaziale ...

ProfCampagna : RT @ProfCampagna: In arabo 'Jabal Tariq', in spagnolo 'Gibraltar'. Lo Stretto di Gibilterra è contraddistinto dai soli 13 km che separano d… - xspidermommy : RT @ProfCampagna: In arabo 'Jabal Tariq', in spagnolo 'Gibraltar'. Lo Stretto di Gibilterra è contraddistinto dai soli 13 km che separano d… - Dp62Pajer : RT @ProfCampagna: In arabo 'Jabal Tariq', in spagnolo 'Gibraltar'. Lo Stretto di Gibilterra è contraddistinto dai soli 13 km che separano d… - ManciFlorindo : @sostengo5 ...e lo stretto di Gibilterra - geocorsi : Immagine EO della Settimana: Stretto di Gibilterra -

Ultime Notizie dalla rete : stretto Gibilterra Fassino, nuova strategia europea per Mediterraneo è priorità ... stabilità e sicurezza al grande bacino Mediterraneo Medio Oriente è oggi una comune priorità, essenziale per superare i molti conflitti che dallo stretto di Hormuz allo stretto di Gibilterra ...

UTOPIA il naufragio dimenticato: 570 vittime tra cui 53 emigranti molisani L a tragedia risale al 17 marzo 1891, quando l'imbarcazione, occupata da uomini donne e bambini, giunta allo stretto di Gibilterra, ha subito un enorme squarcio provocando la morte di 570 passeggeri.

