La ribellione dei Maneskin non è nient’altro che una posa simpatica di spavalderia da ragazzini

(Di venerdì 19 marzo 2021) Quando per la prima volta sono arrivato a Bologna, per il concerto degli U2 a Modena, nel trionfale tour di The Joshua Tree sono rimasto molto colpito dalla bellezza del capoluogo emiliano. Quei portici infiniti, i drappi rossi alle finestre, il pavè in terra, le due torri, piazza Grande, che in realtà si chiama Piazza Maggiore, tutto mi sembrava molto affascinante. Un paio di anni dopo ci sarei tornato, anzi, da un paio di anni dopo ci sarei tornato con una certa frequenza, perché è a Bologna che ho studiato, o almeno è all’Università di Bologna che mi sono iscritto, questo senza essere mai andato a vivere lì. Ci andavo almeno un paio di volte al mese, per frequentare la biblioteca di Storia Moderna, per iscrivermi agli esami, per reperire libri che, in epoca pre-Amazon, mi sarebbe stato impossibile trovare nella mia città, Ancona. In seguito Marina, allora mia fidanzata e ora mia ...