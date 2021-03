Joaquìn Cortès a Verissimo: “Chiuso in stanza per mesi”, le confessioni (Di venerdì 19 marzo 2021) L'amore per la danza, la sua bellissima famiglia e il difficile periodo dopo la scomparsa della mamma: tutte le confidenze a Silvia Toffanin L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 19 marzo 2021) L'amore per la danza, la sua bellissima famiglia e il difficile periodo dopo la scomparsa della mamma: tutte le confidenze a Silvia Toffanin L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

SpettacoliNEWS : A #Verissimo Joaquìn Cortès: 'Quando mia mamma è scomparsa stavo per mollare. Ho dormito per mesi nel suo letto e n… - DonnaGlamour : Joaquin Cortes, che fine ha fatto il ballerino di flamenco? Scopri la storia! - SMSNEWSOFFICIAL : A VERISSIMO JOAQUIN CORTES: “Quando mia mamma è scomparsa stavo per mollare. Ho dormito per mesi nel suo letto e no… - MusicTvOfficial : Sabato 20 marzo su Canale 5, eccezionalmente alle ore 15.40, appuntamento con #Verissimo. Ospiti @rulajebreal,… - SMSNEWSOFFICIAL : A Verissimo ospiti Rula Jebreal, Ornella Vanoni, Joaquìn Cortés, Elisabetta Canalis, Maria Giovanna Elmi, Luca Ward… -

Ultime Notizie dalla rete : Joaquìn Cortès Verissimo. Joaquin Cortes e il suo dramma privato: "Volevo mollare, non mangiavo più". Il lutto che sconvolge Silvia Toffanin Il ballerino spagnolo Joaquin Corte s rivive il suo dramma privato a Verissimo , ospite in studio di Silvia Toffanin a Canale 5. 'Stavo per mollare', rivela l'uomo che ha reso il flamenco un fenomeno '...

Joaquìn Cortès a Verissimo: 'Chiuso in stanza per mesi', le confessioni L'amore per la danza, la sua bellissima famiglia e il difficile periodo dopo la scomparsa della mamma: tutte le confidenze a Silvia ...

Il ballerino spagnolo Joaquin Corte s rivive il suo dramma privato a Verissimo , ospite in studio di Silvia Toffanin a Canale 5. 'Stavo per mollare', rivela l'uomo che ha reso il flamenco un fenomeno '...L'amore per la danza, la sua bellissima famiglia e il difficile periodo dopo la scomparsa della mamma: tutte le confidenze a Silvia ...