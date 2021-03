In Corea del Sud polemica sull’obbligo di test Covid per tutti i lavoratori stranieri: “Norma discriminatoria”. E Seul ritira la norma (Di venerdì 19 marzo 2021) La città di Seul è stata costretta a rivedere le regole che imponevano test Covid obbligatori ai lavoratori stranieri dopo le forti proteste da parte delle missioni diplomatiche e delle Camere di commercio europea e americana in Corea del Sud, che hanno parlato di un atto “discriminatorio” e xenofobico e dopo che la Commissione nazionale per i diritti umani ha confermato l’apertura di un indagine sul provvedimento, adottato da diverse autorità locali. La decisione di Seul è arrivata è arrivata dopo che il quartier generale dell’ente che si occupa del controllo della pandemia in Corea del Sud ha dichiarato di aver chiesto alla città di ritirare il provvedimento, e di eliminare discriminazione e violazioni dei diritti ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) La città diè stata costretta a rivedere le regole che imponevanoobbligatori aidopo le forti proe da parte delle missioni diplomatiche e delle Camere di commercio europea e americana indel Sud, che hanno parlato di un atto “discriminatorio” e xenofobico e dopo che la Commissione nazionale per i diritti umani ha confermato l’apertura di un indagine sul provvedimento, adottato da diverse autorità locali. La decisione diè arrivata è arrivata dopo che il quartier generale dell’ente che si occupa del controllo della pandemia indel Sud ha dichiarato di aver chiesto alla città dire il provvedimento, e di eliminare discriminazione e violazioni dei diritti ...

Advertising

NicolaPorro : Gli esperti hanno ottenuto l’ennesimo #lockdown. Ma i fatti messi in fila da Franco Battaglia smontano la loro stra… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, la sorella di Kim avverte gli Usa: 'Possiamo farvi perdere il sonno' #Corea - Luciana12827144 : @alanfriedmanit Bhe ce ne siamo accorti ?? ha detto la più grande cazzata della Storia ??per fortuna che Putin è un u… - MaxRibaudo : @umanesimo Si, ma deriva da quello. La Corea del Sud ne è una prova lampante. I nostri ingegneri, proprio italiani,… - Viceitaly : Come sono scappata—due volte—dalla Corea del Nord -