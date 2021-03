Giro di Catalogna 2021 | programma | orari | tv | streaming

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’annullamento del 2020 a causa della pandemia da Covid-19, ilditorna a farsi vedere e sentire in grande stile, con la sua storica 100esima edizione che si terrà, finalmente, da lunedì 22 a domenica 28 marzo. Sette tappe, sette giorni di gara da Calella a Barcellona, per un percorso attraente ed impegnativo, che vedrà darsi battaglia tantissimi big del circuito internazionale. La 100esima edizione deldiverrà trasmessa tutti i giorni in diretta televisiva su Eurosport 1. Inoltre è prevista la direttasu Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito potrete trovare ilcompleto della breve corsa a tappe catalana.TAPPEDI...

