Dl sostegni: fonti Lega, al lavoro per riforma riscossioni (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "La Lega sta lavorando per aiutare quanti più italiani possibile: l'obiettivo è inserire una norma per consentire al Mef una riforma per l'efficientamento del sistema della riscossione, così da aumentare le cancellazioni e le rottamazioni che non coinvolgono i grandi evasori ma milioni di famiglie". E' quanto riferiscono fonti della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Lasta lavorando per aiutare quanti più italiani possibile: l'obiettivo è inserire una norma per consentire al Mef unaper l'efficientamento del sistema della riscossione, così da aumentare le cancellazioni e le rottamazioni che non coinvolgono i grandi evasori ma milioni di famiglie". E' quanto riferisconodella

Advertising

TV7Benevento : Dl sostegni: fonti Lega, al lavoro per riforma riscossioni... - Agenpress : Dl sostegni. Fonti, intesa su cartelle e riforma riscossione voluta dalla Lega. 1,7 mld per il turismo… - salernonotizie : Dl Sostegni: fonti, 3,3 mld a Cassa Covid, per tutto 2021 - ArmandoMaioran3 : RT @Radio1Rai: ??Dovrebbe cominciare il 10 aprile l’erogazione dei fondi del prossimo decreto #sostegni. Il governo avrebbe intenzione di er… - TV7Benevento : **Dl sostegni: fonti, salgono a 4,8 mld risorse per vaccini e gestione commissariale**... -