Decreto Sostegno 2021, bozza: misure per ristori, partite iva e stagionali (Di venerdì 19 marzo 2021) ristori ma anche un fondo per le partite Iva, indennità per gli stagionali e blocco licenziamenti fra le misure del Decreto Sostegno 2021 previste in una bozza che l’Adnkronos ha potuto visionare. ristori dal 20 al 60% delle perdite, quindi, per le attività con fatturato fino a 10 milioni di euro, da un minimo di mille euro ad un massimo di 150mila L’ammontare della perdita, si legge nel testo, è calcolato sulla base della media mensile 2020 sul 2019. In tutto 44 articoli nel Decreto che estende anche precompilata Iva al debutto quest’anno: l’avvio sperimentale del processo di predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021)ma anche un fondo per leIva, indennità per glie blocco licenziamenti fra ledelpreviste in unache l’Adnkronos ha potuto visionare.dal 20 al 60% delle perdite, quindi, per le attività con fatturato fino a 10 milioni di euro, da un minimo di mille euro ad un massimo di 150mila L’ammontare della perdita, si legge nel testo, è calcolato sulla base della media mensile 2020 sul 2019. In tutto 44 articoli nelche estende anche precompilata Iva al debutto quest’anno: l’avvio sperimentale del processo di predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche è ...

