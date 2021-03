Daydreamer, Can Yaman e la proposta di nozze a Diletta Leotta: lei rifiuta e prende tempo (Di venerdì 19 marzo 2021) Sembra che Can Yaman, la star di Daydreamer, avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Diletta Leotta, che ancora non ha dato una risposta all'attore turco. Leggi su comingsoon (Di venerdì 19 marzo 2021) Sembra che Can, la star di, avrebbe fatto ladi matrimonio a, che ancora non ha dato una risposta all'attore turco.

Advertising

cangirls2020 : Anche oggi appuntamento con i nostri Can e Sanem.. #CanYaman #DemetÖzdemir #DayDreamer #cangirls2020 - VKrimliadh : RT @marixdmt00: Signore e signori Can Yaman e Demet Özdemir nel backstage della puntata di oggi ? #DayDreamer - FanCanem : RT @marixdmt00: Signore e signori Can Yaman e Demet Özdemir nel backstage della puntata di oggi ? #DayDreamer - Giulia45315144 : RT @SDany89: Can Divit ti supererò nel duemila mai ??? #DayDreamer - ItsLucyEm : DayDreamer, trama Turchia: Can fa conoscenza con Ayca, Sanem gelosa -