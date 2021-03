Covid – Partite Iva a Modena per chiedere ristori (Di sabato 20 marzo 2021) – Sabato 20 marzo dalle ore 15 in piazza Grande a Modena scenderà in piazza il popolo delle Partite iva per lanciare l’ennesimo grido di protesta nei confronti delle istituzioni che hanno abbandonato il mondo dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese schiacciate dalla crisi economica dovuta alle restrizioni per il Covid. In piazza ci sarà anche l’associazione Partite Iva Insieme per Cambiare, un movimento nato un anno fa che conta oltre 400mila iscritti sui gruppi social. “Il 10 marzo scorso in una grande manifestazione a Roma abbiamo lanciato il primo storico sciopero delle Partite iva”, spiega il coordinatore nazionale Angelo Distefano. “Il governo ci ha ricevuto subito ma a parte qualche promessa per il resto ancora stiamo aspettando provvedimenti concreti e le poche notizie che trapelano sul ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 marzo 2021) – Sabato 20 marzo dalle ore 15 in piazza Grande ascenderà in piazza il popolo delleiva per lanciare l’ennesimo grido di protesta nei confronti delle istituzioni che hanno abbandonato il mondo dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese schiacciate dalla crisi economica dovuta alle restrizioni per il. In piazza ci sarà anche l’associazioneIva Insieme per Cambiare, un movimento nato un anno fa che conta oltre 400mila iscritti sui gruppi social. “Il 10 marzo scorso in una grande manifestazione a Roma abbiamo lanciato il primo storico sciopero delleiva”, spiega il coordinatore nazionale Angelo Distefano. “Il governo ci ha ricevuto subito ma a parte qualche promessa per il resto ancora stiamo aspettando provvedimenti concreti e le poche notizie che trapelano sul ...

Advertising

thetrueshade : Ciò detto, non è nemmeno il campionato più bello degli ultimi 10 anni. Può esserlo giustamente per chi tifa inter e… - SkyTG24 : I tifosi del club calcistico che assistono alle partite casalinghe potranno ricevere l'iniezione alla Gazprom Arena… - ZZiliani : Ricordate quando #JuveNapoli a ottobre non si giocò e tutti invocarono il 3-0 dicendo che col #Covid tempo per recu… - sportli26181512 : Covid, Senegal alla Francia: 'Lasciateci i nostri nazionali': (ANSA) - DAKAR, 19 MAR - La Federcalcio senegalese ha… - OilGun4 : @IagoAndrade14 @La10delNapoli @antonio_gaito Penso che, al netto delle partite ogni 3 giorni, cosa che fanno le bi… -