Covid: Branco (ex Genoa) in terapia intensiva a Rio (Di sabato 20 marzo 2021) Peggiorano le condizioni di Branco, ex giocatore del Genoa e campione del mondo col Brasile a Usa ’94, dopo aver contratto il coronavirus. L’attuale coordinatore della Selecao, 56 anni, è stato intubato e portato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Copa Star, a Rio.Secondo l’ultimo bollettino, Branco, ricoverato da martedì, è sedato e respira con l’ausilio di macchinari di ventilazione meccanica. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Peggiorano le condizioni di, ex giocatore dele campione del mondo col Brasile a Usa ’94, dopo aver contratto il coronavirus. L’attuale coordinatore della Selecao, 56 anni, è stato intubato e portato nel reparto didell’ospedale Copa Star, a Rio.Secondo l’ultimo bollettino,, ricoverato da martedì, è sedato e respira con l’ausilio di macchinari di ventilazione meccanica.

