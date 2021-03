Civitavecchia, troppo nervosi al controllo: 2 ragazzi finiscono in manette per spaccio (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso di tutta la settimana sono proseguiti i controlli effettuati dagli agenti del Commissariato viale della Vittoria, diretto da Paolo Guiso, per garantire il rispetto dei divieti per il contenimento del contagio da covid-19. Il fermo per lo spaccio Nel pomeriggio di ieri, durante un posto di controllo, sono stati fermati due giovani denunciati in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il controllo dei documenti, i due ragazzi, residenti uno a Civitavecchia e l’altro in provincia di Terni, con precedenti specifici sugli stupefacenti, non hanno fornito agli agenti un giustificato motivo per cui si trovassero in giro, palesando un eccessivo nervosismo. I poliziotti, insospettiti dal loro atteggiamento hanno approfondito il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso di tutta la settimana sono proseguiti i controlli effettuati dagli agenti del Commissariato viale della Vittoria, diretto da Paolo Guiso, per garantire il rispetto dei divieti per il contenimento del contagio da covid-19. Il fermo per loNel pomeriggio di ieri, durante un posto di, sono stati fermati due giovani denunciati in stato di libertà perdi sostanze stupefacenti. Durante ildei documenti, i due, residenti uno ae l’altro in provincia di Terni, con precedenti specifici sugli stupefacenti, non hanno fornito agli agenti un giustificato motivo per cui si trovassero in giro, palesando un eccessivosmo. I poliziotti, insospettiti dal loro atteggiamento hanno approfondito il ...

