Buon NON Compleanno, Nicola Cerzosimo (Di venerdì 19 marzo 2021) Creare "leggerezza" è solo una delle innumerevoli qualità di Nicola Cerzosimo, che festeggia, il suo Compleanno. Inafferrabile come una goccia, tonda e argentea di mercurio, posta su di una diafana pagina, Nicola sa giocare con la sua esperienza di uomo curioso, non impervio ad incursioni improvvise di silenziose semidee, guidando l'amico/a complice, attraverso gli enigmi del senso smarrito dell'ironia, del sorriso, attraverso i ricettacoli, i luoghi, le immagini, le situazioni, in cui è possibile, riconoscerlo e goderne. Festa sia per Nicola ogni giorno, pianificata con perseveranza e tenacia, ricercata e raffinata, questo l'augurio di Olga e Toti, unitamente al direttore Tommaso D'Angelo e all'intera redazione di Le Cronache del Mezzogiorno.

