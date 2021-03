Vaccino AstraZeneca | la decisione dell’Ema

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 marzo 2021) Con una conferenza stampa è stata comunicata la scelta dell’agenzia del farmaco europeo Era atteso per oggi il responso, ovvero dell’Agenzia del Farmaco Europeo dopo i casi di trombosi sospetta a seguito della somministrazione deldella causa farmaceutica AtraZeneca. In Italia e in quasi tutto il resto dell’Europa era stata infatti stata sospesa la campagna vaccini. Dopo il blocco per alcuni casi sospetti però, si è deciso di continuare con la somministrazione questa la: i benefici vengono considerati superiori ai rischi. Nella conferenza stampa è stato detto dalla direttrice esecutiva, Emer Cooke: “È sicuro ed efficace nella protezione dal Coronavirus, non è associato all’aumento del rischio di eventi trombotici”. E poi: “Alcuni paesi hanno sospeso le vaccinazioni. La conclusione ...