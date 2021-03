Speravo de morì prima, Totti e Spalletti di nuovo contro e la serie divide i fan (Di giovedì 18 marzo 2021) Speravo de morì prima è prossima al debutto su Sky Atlantic. La serie, che uscirà domani venerdì 19 marzo, è tuttavia già disponibile on demand con i primi due episodi. Lo show, come sappiamo, ripercorre gli ultimi anni di carriera dell’intramontabile Capitano Giallorosso Francesco Totti. Particolare importanza ha assunto, dunque, anche il conflitto che in quel periodo si era instaurato con l’allenatore Luciano Spalletti. E proprio i due personaggi, interpretati rispettivamente da Pietro Castellitto e Gianmarco Tognazzi, sono stati al centro del dibattito social. Speravo de morì prima, il conflitto tra Totti e Spalletti ci riporta indietro col tempo: la serie divide i ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 marzo 2021)deè prossima al debutto su Sky Atlantic. La, che uscirà domani venerdì 19 marzo, è tuttavia già disponibile on demand con i primi due episodi. Lo show, come sappiamo, ripercorre gli ultimi anni di carriera dell’intramontabile Capitano Giallorosso Francesco. Particolare importanza ha assunto, dunque, anche il conflitto che in quel periodo si era instaurato con l’allenatore Luciano. E proprio i due personaggi, interpretati rispettivamente da Pietro Castellitto e Gianmarco Tognazzi, sono stati al centro del dibattito social.de, il conflitto traci riporta indietro col tempo: lai ...

