Silenziosi passi indietro sulla sicurezza alimentare (Di giovedì 18 marzo 2021) Con un decreto legislativo il governo ha praticamente abrogato l’articolo 5 della legge 283 che nel nostro Paese disciplina l’igiene della produzione e della vendita di alimenti e bevande. Vendere o somministrare alimenti dannosi per la salute, come quelli in cattivo stato di conservazione, o con cariche microbiche oltre ai limiti, o ancora addizionati con sostanze chimiche non autorizzate, verrà ritenuto semplicemente un illecito amministrativo. Questi reati potranno quindi risolversi con un minimo pagamento, alquanto conveniente rispetto al vantaggio economico ottenuto per esempio alla mancata applicazione delle buone norme di igiene. Tutto questo mentre da cinque anni è al palo la riforma Caselli (coordinatore della Commissione che ha elaborato il progetto), nata per combattere le frodi e le contaminazioni alimentari, che continua a rimanere ferma nonostante l’approvazione del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Con un decreto legislativo il governo ha praticamente abrogato l’articolo 5 della legge 283 che nel nostro Paese disciplina l’igiene della produzione e della vendita di alimenti e bevande. Vendere o somministrare alimenti dannosi per la salute, come quelli in cattivo stato di conservazione, o con cariche microbiche oltre ai limiti, o ancora addizionati con sostanze chimiche non autorizzate, verrà ritenuto semplicemente un illecito amministrativo. Questi reati potranno quindi risolversi con un minimo pagamento, alquanto conveniente rispetto al vantaggio economico ottenuto per esempio alla mancata applicazione delle buone norme di igiene. Tutto questo mentre da cinque anni è al palo la riforma Caselli (coordinatore della Commissione che ha elaborato il progetto), nata per combattere le frodi e le contaminazioni alimentari, che continua a rimanere ferma nonostante l’approvazione del ...

