Sì, questo gesto serve a chiedere aiuto in caso di violenza domestica (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovedì 18 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video che include la spiegazione di un gesto creato per segnalare la violenza domestica. Il filmato oggetto della nostra verifica dura in tutto 2 minuti e 25 secondi e mostra una donna con il palmo della mano rivolto verso la telecamera, che piega il pollice verso l’interno (minuto 00:06) e poi anche le altre quattro dita su di esso, fino a formare un pugno (minuto 00:07). Come effettuare il segnale, spiegato dalla Canadian Women’s Foundation Nei minuti seguenti, il filmato insegna a riconoscere questo «semplice gesto silenzioso» come la segnalazione di un abuso domestico e ad agire di conseguenza, contattando il numero anti-violenza promosso dalla ... Leggi su facta.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovedì 18 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video che include la spiegazione di uncreato per segnalare la. Il filmato oggetto della nostra verifica dura in tutto 2 minuti e 25 secondi e mostra una donna con il palmo della mano rivolto verso la telecamera, che piega il pollice verso l’interno (minuto 00:06) e poi anche le altre quattro dita su di esso, fino a formare un pugno (minuto 00:07). Come effettuare il segnale, spiegato dalla Canadian Women’s Foundation Nei minuti seguenti, il filmato insegna a riconoscere«semplicesilenzioso» come la segnalazione di un abuso domestico e ad agire di conseguenza, contattando il numero anti-promosso dalla ...

Advertising

LM93official : @IAmBaraaa Questo gesto tecnico non lo sa fare Rivera - youreymyben : RT @universoalice: ?? se notate che una donna fa questo gesto, sta chiedendo aiuto. non esistate a chiamare il 1522. - Giovannaconfal6 : RT @cli_maxi: Doniamo un po’ del nostro tempo all’amore incondizionato, alla compassione, alla vita; la ricompensa da questo piccolo gesto… - daisy_petal_ : RT @universoalice: ?? se notate che una donna fa questo gesto, sta chiedendo aiuto. non esistate a chiamare il 1522. - FrancoBove1965 : RT @AndreeCucc: Morale della storia: sono felice di questo. Ma cazzo quanto costa a volte fare un bel gesto se lo si vuole fare nel silenzi… -