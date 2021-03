Sezze Latina – Operazione ”Omnia 2” arrestate 11 persone minacce

Advertising

Ci sarebbe un giro di festini a luci rosse e prostituzione in una abitazione all'interno del cimitero comunale di, in provincia di, dietro all'operazione 'Omnia 2'. L'inchiesta è ...... a far scattare le indagini, un giro di festini a luci rosse e prostituzione in un'abitazione all'interno del cimitero comunale di, in provincia di. L'inchiesta è partita a seguito di ...Al centro il custode del camposanto, suo figlio, un dipendente del comune, titolari di imprese funebri, piccoli impresari edili. Undici ordinanze di custodia cautelare per diversi reati, alcuni in con ...Oltre al vilipendio dei defunti, gli arrestati nell’operazione Omnia 2 avrebbero percepito il sistema cimitero come cosa propria, tanto da arrivare (alcuni di loro), a vendere addirittura la legna pot ...