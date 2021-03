Scuola: Letta, ‘mini Erasmus per ragazzi pagati con fondi Next Generation Ue’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Un mini Erasmus per tutti gli studenti delle scuole secondarie, pagato con risorse europee di Next Generation EU. Sarebbe fantastica per tutti un’esperienza anche breve di studio in un altro paese”. Lo ha detto Enrico Letta alla Fiera Didacta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Un miniper tutti gli studenti delle scuole secondarie, pagato con risorse europee diEU. Sarebbe fantastica per tutti un’esperienza anche breve di studio in un altro paese”. Lo ha detto Enricoalla Fiera Didacta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

