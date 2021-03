Piani di Zona, ok a completamento programma sperimentale a Ponte di Nona (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – Nuovi alloggi di edilizia residenziale all’insegna dell’efficientamento energetico grazie a un finanziamento di 9 milioni di euro. È quanto prevede il programma sperimentale di edilizia residenziale, legato al piano di Zona Ponte di Nona, che sara’ completato grazie al rinnovato accordo tra Roma Capitale, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibili e Ater. L’atto e’ stato firmato dopo oltre trent’anni dalla stipula della prima convenzione tra l’Amministrazione e il Consorzio Intedi Costruzioni. E’ quanto si legge in una nota del comune di Roma. Il programma – finanziato dal MIT, realizzato da Ater come stazione appaltante su aree di proprieta’ di Roma Capitale – prevede la realizzazione di 52 alloggi, la sistemazione delle aree esterne con attrezzature e arredi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – Nuovi alloggi di edilizia residenziale all’insegna dell’efficientamento energetico grazie a un finanziamento di 9 milioni di euro. È quanto prevede ildi edilizia residenziale, legato al piano didi, che sara’ completato grazie al rinnovato accordo tra Roma Capitale, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibili e Ater. L’atto e’ stato firmato dopo oltre trent’anni dalla stipula della prima convenzione tra l’Amministrazione e il Consorzio Intedi Costruzioni. E’ quanto si legge in una nota del comune di Roma. Il– finanziato dal MIT, realizzato da Ater come stazione appaltante su aree di proprieta’ di Roma Capitale – prevede la realizzazione di 52 alloggi, la sistemazione delle aree esterne con attrezzature e arredi ...

