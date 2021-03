Nel Lazio sono 44.919 gli attualmente positivi, 299 in terapia intensiva (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – sono 44.919 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 42.198 sono in isolamento domiciliare, 2.422 sono ricoverati non in terapia intensiva, 299 sono ricoverati in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri), 6.278 sono deceduti e 211.323 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma –44.919 i casial Covid-19 nel. Di questi, 42.198in isolamento domiciliare, 2.422ricoverati non in, 299ricoverati in(+3 rispetto a ieri), 6.278deceduti e 211.323guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

