Muriqi, così non va. E i tifosi lo scaricano sui social (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA - Ci sarà il tempo per riflettere in casa Lazio. Il progetto Champions League è fallito, ma i biancocelesti escono a testa alta. Gironi passati, poi il fato ha regalato il Bayern Monaco agli ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA - Ci sarà il tempo per riflettere in casa Lazio. Il progetto Champions League è fallito, ma i biancocelesti escono a testa alta. Gironi passati, poi il fato ha regalato il Bayern Monaco agli ...

Advertising

laziolibera : Muriqi, così non va. E i tifosi lo scaricano sui social - sportli26181512 : Muriqi, così non va. E i tifosi lo scaricano sui social: Il kosovaro ha sprecato la chance di fare bene in Europa:… - ndl00 : RT @vocelaziale: #BayernLazio?? #UCL Era rigore?? A mio parere trattenuta leggera, #Muriqi ingenuo, ma contatti così se ne vedono in ogni… - vocelaziale : #BayernLazio?? #UCL Era rigore?? A mio parere trattenuta leggera, #Muriqi ingenuo, ma contatti così se ne vedono i… - SimoneBrisi : Non attendevo altro che le critiche a Muriqi per il 'fallo' da rigore. 150 in Serie A non ne danno così. Iniziate a… -