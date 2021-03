Mario Draghi a Bergamo | le parole del Sindaco Gori | ” Non c’è bergamasco che non abbia dovuto dire addio a qualcuno”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi, 18 marzo, si celebra per la prima volta la giornata nazionale per le vittime di Covid-19. La data decisa vuole ricordare uno dei giorni più drammatici della prima ondata della pandemia che nel 2020 sconvolse l’Italia e tutto il mondo: il 18 marzo scorso, infatti, furono diffuse le immagini dei camion dell’esercito che lasciavanocon a bordo le bare di decine di vittime del Covid: la città, ormai allo stremo delle forze, non era più in grado di gestire l’enorme e improvviso numero di morti, per cui decideva di portarli altrove. 18 marzo 2020, il giorno delle bare Molti, soprattutto nel, ricordano bene il senso di smarrimento e di dolore all’idea di non poter elaborare un lutto così scioccante e vedere amici e famigliari mentre venivano portati via per destinazioni non conosciute....