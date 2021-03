Maneskin: «Non rinunciamo all'Eurovision per due parolacce» (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, i Maneskin porteranno la loro energica Zitti e buoni all'Ahoy Arena di Rotterdam, dove si terrà, dal 18 al 22 maggio, l'atteso appuntamento dell'Eurovision. La band romana porterà una versione "ripulita" del brano: per esigenze di regolamento, la canzone è stata accorciata di dieci secondi e sono stati cambiati due versi per togliere "imprecazioni o linguaggi inaccettabili". Nella nuova versione "clean", il verso «Vi conviene toccarvi i coglioni» è diventato «vi conviene non fare più errori», mentre «non sa di che c...o parla» è stato trasformato in «non sa di che cosa parla». «Non ci ha fatto piacere cambiare il testo, ma serve anche buonsenso nelle cose, altrimenti ci squalificavano», ha sottolineato il frontman Damiano, collegato via Zoom con la band dal Mulino Recording Studio di Acquapendente (VT). «Abbiamo ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, iporteranno la loro energica Zitti e buoni all'Ahoy Arena di Rotterdam, dove si terrà, dal 18 al 22 maggio, l'atteso appuntamento dell'. La band romana porterà una versione "ripulita" del brano: per esigenze di regolamento, la canzone è stata accorciata di dieci secondi e sono stati cambiati due versi per togliere "imprecazioni o linguaggi inaccettabili". Nella nuova versione "clean", il verso «Vi conviene toccarvi i coglioni» è diventato «vi conviene non fare più errori», mentre «non sa di che c...o parla» è stato trasformato in «non sa di che cosa parla». «Non ci ha fatto piacere cambiare il testo, ma serve anche buonsenso nelle cose, altrimenti ci squalificavano», ha sottolineato il frontman Damiano, collegato via Zoom con la band dal Mulino Recording Studio di Acquapendente (VT). «Abbiamo ...

