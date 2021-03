Luna Rossa, Bertelli: “America’s Cup? Bilancio positivo, prossima volta più agguerriti” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Non dico che si poteva vincere la Coppa ma con un pizzico di fortuna in più saremmo potuti arrivare più vicini, i 3 punti potevano essere 5, anche se tutto ciò fa parte dell’imprevedibilità dello sport della vela“. Queste le parole con cui Patrizio Bertelli, il promotore della partecipazione di Prada, traccia un Bilancio della prestazione di Luna Rossa alla Coppa America. L’equipaggio italiano ha infatti perso in finale contro Team New Zealand. “I neozelandesi erano più veloci quando erano liberi di navigare sviluppando quella che si chiama “modalità bassa”, cioè poggiando leggermente di più per sviluppare una maggiore potenza” ha spiegato Bertelli in un’intervista a Repubblica. “Quando invece erano vicini a Luna Rossa la velocità era molto simile e la barca ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) “Non dico che si poteva vincere la Coppa ma con un pizzico di fortuna in più saremmo potuti arrivare più vicini, i 3 punti potevano essere 5, anche se tutto ciò fa parte dell’imprevedibilità dello sport della vela“. Queste le parole con cui Patrizio, il promotore della partecipazione di Prada, traccia undella prestazione dialla Coppa America. L’equipaggio italiano ha infatti perso in finale contro Team New Zealand. “I neozelandesi erano più veloci quando erano liberi di navigare sviluppando quella che si chiama “modalità bassa”, cioè poggiando leggermente di più per sviluppare una maggiore potenza” ha spiegatoin un’intervista a Repubblica. “Quando invece erano vicini ala velocità era molto simile e la barca ...

