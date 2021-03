Last Banner, il security manager della Juve: «Troppe pressioni dagli ultras, chiesi di essere sostituito» (Di giovedì 18 marzo 2021) Repubblica Torino riporta le parole di Alessandro D’Angelo, responsabile, per la Juventus, della cura dei rapporti con le tifoserie organizzate prima che l’incarico passasse ad Alberto Pairetto. Ha testimoniato al processo Last Banner, raccontando le difficili trattative con i referenti dei gruppi della curva prima che arrivasse l’invito della questura a togliere le agevolazioni agli striscionisti. I biglietti per le trasferte e gli abbonamenti concessi agli ultras, ha dichiarato, erano una sorta di «merce di scambio», per «poter avere lo stadio tranquillo, evitare proteste e disordini, iniziative come lo sciopero del tifo o i cori oltraggiosi». Sulla quantità di biglietti da concedere si aprivano trattative estenuanti. «A volte dovevo cedere, ricevevo anche decine di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Repubblica Torino riporta le parole di Alessandro D’Angelo, responsabile, per lantus,cura dei rapporti con le tifoserie organizzate prima che l’incarico passasse ad Alberto Pairetto. Ha testimoniato al processo, raccontando le difficili trattative con i referenti dei gruppicurva prima che arrivasse l’invitoquestura a togliere le agevolazioni agli striscionisti. I biglietti per le trasferte e gli abbonamenti concessi agli, ha dichiarato, erano una sorta di «merce di scambio», per «poter avere lo stadio tranquillo, evitare proteste e disordini, iniziative come lo sciopero del tifo o i cori oltraggiosi». Sulla quantità di biglietti da concedere si aprivano trattative estenuanti. «A volte dovevo cedere, ricevevo anche decine di ...

