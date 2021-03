Lapo Elkann | dopo essere stato in passato ricattato da Fabrizio Corona | oggi dice ” gli auguro…”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 18 marzo 2021)tanti anni per la prima volta parla di. Tra i due non c’è maiun buon rapporto, soprattuttoquanto accaduto tanti anni fa. Adesso, però, a distanza di molto tempo,ha deciso di parlare pubblicamente di, che come tutti sappiamo, si è tagliato i polsi,aver appreso che sarebbe tornato in carcere da li a breve. Ora, come è a tutti noto, l’ex paparazzo si trova ricoverato nel reparto di psichiatrica all’ospedale Niguarda di Milano, piantonato dalle forze dell’ordine. Ma cosa ha dichiaratosu, cosa è accaduto tra i ...