La programmazione Rai nella Giornata della memoria per le vittime del covid 19 (Di giovedì 18 marzo 2021) Un anno fa da Bergamo partivano i camion che trasportavano le bare delle persone morte nella provincia. Non c’era più spazio nei forni crematori della zona. Un anno dopo le vittime del covid 19 in Italia sono 103.431. Numeri che purtroppo cresceranno ancora, dopo questa terza ondata che ha travolto il nostro paese. Oggi, un anno dopo uno dei giorni più brutti per il nostro paese, in Italia si ricordano tutte le vittime del covid 19. Cambia quindi la programmazione Rai il 18 marzo 2021, con una programmazione dedicata al ricordo. La programmazione Rai per la Giornata nazionale della memoria contro le vittime del covid 19 Giovedì 18, a partire dalle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 marzo 2021) Un anno fa da Bergamo partivano i camion che trasportavano le bare delle persone morteprovincia. Non c’era più spazio nei forni crematorizona. Un anno dopo ledel19 in Italia sono 103.431. Numeri che purtroppo cresceranno ancora, dopo questa terza ondata che ha travolto il nostro paese. Oggi, un anno dopo uno dei giorni più brutti per il nostro paese, in Italia si ricordano tutte ledel19. Cambia quindi laRai il 18 marzo 2021, con unadedicata al ricordo. LaRai per lanazionalecontro ledel19 Giovedì 18, a partire dalle ...

Advertising

Raiofficialnews : Il #18marzo 2020, gli autocarri militari lasciavano Bergamo carichi di bare. Per la Giornata nazionale in memoria d… - Dondolino72 : RT @Raiofficialnews: Il #18marzo 2020, gli autocarri militari lasciavano Bergamo carichi di bare. Per la Giornata nazionale in memoria dell… - simopog1 : RT @Raiofficialnews: Il #18marzo 2020, gli autocarri militari lasciavano Bergamo carichi di bare. Per la Giornata nazionale in memoria dell… - pace_aurelia : RT @Raiofficialnews: Il #18marzo 2020, gli autocarri militari lasciavano Bergamo carichi di bare. Per la Giornata nazionale in memoria dell… - insinnaflavio : RT @Raiofficialnews: Il #18marzo 2020, gli autocarri militari lasciavano Bergamo carichi di bare. Per la Giornata nazionale in memoria dell… -