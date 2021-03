Isola dei Famosi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi svelano i loro preferiti. E a proposito di Massimiliano Rosolino… (Di giovedì 18 marzo 2021) Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi sono gli opinionisti della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il loro debutto non ha deluso le aspettative dei fan del reality, condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Ma, nonostante il programma sia iniziato da poco, sia Iva Zanicchi che Tommaso Zorzi hanno già le idee chiare su chi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 marzo 2021) Ivasono gli opinionisti della quindicesima edizione dell’dei. Ildebutto non ha deluso le aspettative dei fan del reality, condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Ma, nonostante il programma sia iniziato da poco, sia Ivachehanno già le idee chiare su chi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - travelwithcaro2 : Sto guardando l’isola dei famosi in streaming e ilary mi sta facendo pisciare dalle risate #isoladeifamosi - milanistasnob : @Inter stasera c’è l’isola dei famosi. Buona visione -