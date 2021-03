Incidente stradale A14 Bologna-Taranto | un morto e due feriti

(Di giovedì 18 marzo 2021) Une due. E’ questo il tragico bilancio dell’che si è verificato questa mattina, intorno alle 12.30, sull’autostrada A14. Lo scontro mortale ha visto coinvolti due furgoni e si è verificato nel tratto compreso tra Castel San Pietro e San Lazzaro, in direzione, all’altezza del km 28, nei pressi di Ozzano. Icoinvolti sono stati trasin ospedale con l’ambulanza e l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, oltre alla poliziae al personale Aspi. Attualmente il traffico scorre su una corsia e si registrano cinque chilometri di coda in direzione di. POTREBBE ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale

Catania - Ritardi nelle vaccinazioni anti Covid - 19 si sono registrati oggi nell'hub dell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe a Catania per unche ha bloccato per alcune ore il mezzo pesante che li trasportava sull'autostrada Palermo - Catania. Durante l'attesa tra le persone in fila ci sono stati momenti di tensione e ...... visita presso il Policlinico di Monza a Bovalino Reggio Calabria, interventi sulla SS 106 previsti dall'Anas Gioia Tauro, un medico è morto in un'Ndrangheta nella locride. ...Un morto e due feriti. E’ questo il tragico bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle 12.30, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Lo scontro mortale ha visto ...Carambola sull’asse attrezzato, a Frosinone, cinque veicoli coinvolti, un ferito lieve. È questo il bilancio del drammatico incidente avvenuto questa sera alla rotatoria nei pressi del centro commerci ...