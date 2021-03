Il futuro di San Siro, Sala: 'Tutto fermo fino a quando l'Inter non chiarirà' (Di giovedì 18 marzo 2021) "Penso che finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai cronisti che gli ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 marzo 2021) "Penso che finché in particolare l'nonil suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme". Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha risposto ai cronisti che gli ...

Advertising

calabrese_u : RT @CalcioFinanza: Nuovo San Siro, Sala: «Fermi finché l'Inter non chiarisce il suo futuro» - sportli26181512 : Il futuro di San Siro, Sala: 'Tutto fermo fino a quando l'Inter non chiarirà': Il futuro di San Siro, Sala: 'Tutto… - ACMDuivel : RT @CalcioFinanza: Nuovo San Siro, Sala: «Fermi finché l'Inter non chiarisce il suo futuro» - MilanoSpia : San Siro, Sala: «Non posso affidare un quartiere senza avere chiarezza sul futuro dell’Inter»… - LukeFenek : RT @CalcioFinanza: Nuovo San Siro, Sala: «Fermi finché l'Inter non chiarisce il suo futuro» -