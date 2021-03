Giornata in memoria delle vittime del Covid, Mattarella promulga la legge. Draghi a Bergamo (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar – Oggi 18 marzo è la Giornata in memoria delle vittime del Covid: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge – approvata ieri dal Parlamento – che la istituisce. La “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus”, questa la dicitura ufficiale, verrà celebrata il 18 marzo di ogni anno. Sempre oggi il premier Mario Draghi sarà a Bergamo per le celebrazioni. Bandiere a mezz’asta al Quirinale e in tutta Italia. Draghi a Bergamo per la commemorazione della Giornata delle vittime del Covid Era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar – Oggi 18 marzo è laindel: il presidente della Repubblica Sergiohato la– approvata ieri dal Parlamento – che la istituisce. La “nazionale indi tutte ledell’epidemia da coronavirus”, questa la dicitura ufficiale, verrà celebrata il 18 marzo di ogni anno. Sempre oggi il premier Mariosarà aper le celebrazioni. Bandiere a mezz’asta al Quirinale e in tutta Italia.per la commemorazione delladelEra ...

