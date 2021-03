Gianni Morandi ancora in ospedale: “Più dura del previsto” (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo essere stato vittima di un incidente, Gianni Morandi resta ancora in ospedale: “Più dura del previsto”, spiega. Il cantautore emiliano Gianni Morandi è ancora ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Non si conoscono le sue reali condizioni, né sono emersi in questi giorni bollettini medici ufficiali. Ma una risposta dell’artista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo essere stato vittima di un incidente,restain: “Piùdel”, spiega. Il cantautore emilianoricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’Maurizio Bufalini di Cesena. Non si conoscono le sue reali condizioni, né sono emersi in questi giorni bollettini medici ufficiali. Ma una risposta dell’artista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

