(Di giovedì 18 marzo 2021) GENOVA - In conferenza stampa il tecnico delDavideha presentato il prossimo dei rossoblù in casa del, per una gara importante in chiave salvezza: " D'Aversa è cinque anni che ...

Advertising

pisto_gol : Nelle trasmissioni di quelli che contano si fanno i nomi di De Zerbi (Sassuolo) e di Juric (HVerona) per grandi clu… - sportli26181512 : Genoa, #Ballardini: 'Occhio al Parma. Destro? Deve continuare così': Il tecnico: 'Hanno tante soluzioni in mezzo e… - Fantacalcio : Parma-Genoa: la conferenza stampa di Ballardini - buoncalcio : Genoa, Ballardini: “Contro il Parma dovremo essere bravissimi”. Su D'Aversa: 'Le sue stagioni consecutive non sono… - GenoaCFC : ??? Su Genoa Channel è online il video con le parole di mister #Ballardini alla vigilia di #ParmaGenoa. ?? Guardalo… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

GENOVA - In conferenza stampa il tecnico delDavideha presentato il prossimo dei rossoblù in casa del Parma , per una gara importante in chiave salvezza: " D'Aversa è cinque anni che è lì, a parte il breve periodo di questa ...... ilsta ora tirando il fiato. La vittoria in casa rossoblù manca ormai da sei partite e anche ... In una di queste occasioni, poi, l'esito fu particolarmente amaro per Davide. Il 7 ...Davide Ballardini lo ripete dal primo giorno ... Il pallone in questi casi diventa pesantissimo e dovrà essere bravo il Genoa a sfruttarlo a suo vantaggio sin dalle battute iniziali."L'allenatore del Parma è lì da 5 anni, solo in questa stagione è mancato per un breve periodo. 5 stagioni consecutive non sono da paragonare ai pochi mesi in cui invece io ho lavorato qui. Io sono ...