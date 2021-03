Fabrizio Corona, una settimana di digiuno e rifiuto della vita: come è ridotto ora (Di giovedì 18 marzo 2021) Fabrizio Corona ha passato una settimana davvero devastante dopo essere stato rimandato in carcere dal magistrato di Sorveglianza. L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona deve scontare una pena definitiva di 9 anni ed è stato rispedito in carcere dal magistrato di Sorveglianza di Milano, il quale ha reputato che non potesse scontare il residuo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021)ha passato unadavvero devastante dopo essere stato rimandato in carcere dal magistrato di Sorveglianza. L’ex re dei paparazzideve scontare una pena definitiva di 9 anni ed è stato rispedito in carcere dal magistrato di Sorveglianza di Milano, il quale ha reputato che non potesse scontare il residuo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - stCroazia : Caso Fabrizio Corona la lite della mamma Gabriella con Alberto Matano e ... - tempoweb : 'Quello che gli auguro' Lapo Elkann rompe il silenzio dopo anni Le dichiarazioni su #Corona -