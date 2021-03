È scoppiata la guerra tra le app di contraccezione digitale

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Vi avevamo parlato, qualche giorno fa, della decisione della FDA (la Food and Drugs Administration, l’equivalente statunitense dell’EMA a livello europeo o dell’AIFA a livello italiano) di dare il via libera, in quanto dispositivo medico, all’app di controllo delle nascite denominata Clue. Una decisione che era stata considerata un passo in avanti nella definizione di nuovi metodi contraccettivi, tutti basati sul. Invece, la principale competitor di Clue, ovvero l’app Natural Cycles che opera sul mercato da diversi anni e che nel 2018 era stata la prima del genere a essere approvata come dispositivo medico da FDA, sostiene che questa decisione dell’ente sia stata decisamente affrettata. LEGGI ANCHE > L’app Clue ha ottenuto il via libera per diventare un “contraccettivo” Natural Cycles e le proteste nei confronti dell’app Clue Sulle ...