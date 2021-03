Draghi a Bergamo un anno dopo i camion con le bare: è la Giornata nazionale delle vittime Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente del Consiglio vuole commemorare quella Giornata in cui tutto il paese dovette assistere alla processione funebre dei mezzi dell'Esercito con sopra i defunti da Coronavirus. Intanto viene ... Leggi su today (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente del Consiglio vuole commemorare quellain cui tutto il paese dovette assistere alla processione funebre dei mezzi dell'Esercito con sopra i defunti da Coronavirus. Intanto viene ...

pietroraffa : ??Domani il Presidente #Draghi interverrà a Bergamo intorno alle 11.40. Non sono previste domande da parte dei giornalisti - Agenzia_Ansa : Oggi Draghi a Bergamo per la Giornata nazionale delle vittime per Covid #ANS - RaiNews : Alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città, poi l’inaugurazione del Bosco de… - faornano : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Mario Draghi interviene all’inaugurazione del #BoscodellaMemoria in ricordo delle vittime del #Covid19 #Gi… - ilfoglio_it : ?? Mario Draghi è a Bergamo per la prima Giornata nazionale per le vittime del Covid. La diretta streaming -