Draghi a Bergamo per commemorare le vittime del Covid | DIRETTA

Bergamo, il discorso di Draghi per la giornata in memoria delle vittime del Covid-19

Oggi, 18 marzo 2021, il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus: l'annuncio già nelle scorse settimane ha visto il delinearsi del programma odierno che prevederà anche un breve discorso alla stampa (in DIRETTA video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi, in su Rai1 e Tv2000) durante la commemorazione per le vittime di Covid. La giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid è stata fissata al 18 marzo perché esattamente un anno fa i mezzi militari sono stati impiegati per il trasporto delle ...

