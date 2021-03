Dl Sostegni | Bonaccini e Toti | Da governo attenzione a temi delle Regioni Domani in Cdm

(Di giovedì 18 marzo 2021) La bozza del decreto prevede, tra l'altro, 11 miliardi di ristori per le imprese e grandeper la montagna, lavoratori autonomi e liberi professionisti.anche a scuola, forze di polizia, musei, turismo, catering e comparto nozze. Restano aperti i nodi su cartelle fiscali e blocco licenziamenti

Advertising

AgCultNews : Dl Sostegni, Bonaccini-Toti: Viene incontro a turismo, cultura e spettacolo @regioni_it @sbonaccini @GiovanniToti… - Agenparl : Decreto sostegni: Bonaccini e Toti, da Governo attenzione istituzionale e sensibilità rispetto ai temi sollevati da… - infoiteconomia : Dl Sostegni, Bonaccini (Gov. Emilia Romagna): “Necessaria accelerazione su misure di sostegno per evitare risvolti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Bonaccini

Rai News

... "è fondamentale che il Governo Draghi acceleri i tempi e inserisca nel prossimo Dlun ...: "Emilia ripartirà grazie all'export" "Ho fiducia che questa terra in particolare", l'Emilia -...Con una lettera inviata a Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo e a Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico e per conoscenza a Stefano, Presidente Regione Emilia - Romagna e a Michele De Pascale Sindaco del Comune di Ravenna e Presidente della Provincia, il Presidente Confcommercio provincia di Ravenna Mauro Mambelli ha ...18 MAR - Dal “bonus baby-sitter” sono rimasti fuori “gran parte dei professionisti sanitari, degli operatori socio sanitari e tecnici”. La denuncia viene da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl a nome dei segre ...Roma, 18 marzo 2021 (comunicato stampa) “Un importante segnale di attenzione istituzionale ed una sensibilità evidente per alcuni dei temi sottolineati nelle scorse settimane a cominciare dalla necess ...