Covid: quasi 25 mila casi, 423 vittime. Tasso positività 7% (Di giovedì 18 marzo 2021) Non rallenta la terza ondata del coronavirus in Italia. Sono 24.935 i positivi al test nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.059. Sono invece ancora 423 ...

AndreaDianetti : Non vorrei essere nei panni di quei poveretti che hanno altre malattie diverse dal Covid. Dimenticati, quasi cose s… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Caste all’assalto mentre mezza Italia torna rossa. Avvocati, giudici, fisici, psicologi, dipendenti… - arual812 : RT @Cartabellotta: Monitoraggio @GIMBE 10-16 marzo ??In 4 settimane quasi raddoppiata media/die ingressi in intensiva (da 134 a 260) ??Over 8… - tommasobenocci : RT @RossEleven: #Israele torna a vivere, apre i locali, quasi Covid free, e presto si va alle #elezioni Che invidia ?? - andpagl : @disinformatico Infatti, importante ricordare che, senza vaccino, quasi TUTTO IL MONDO si ammalerà. E una percentua… -